Les cardiologues insistent sur le dépistage de l'athérosclérose, le "tueur silencieux"

La Ligue cardiologique belge appelle mardi à mettre un terme au "nombre considérable" de décès liés à l'athérosclérose, qui se traduit par un épaississement de la paroi des artères et un rétrécissement des vaisseaux sanguins. Elle réclame un dépistage quinquennal des facteurs de risque cardiovasculaire conduisant à la maladie pour toutes les personnes de plus de 50 ans.

La Ligue Cardiologique belge qualifie l'athérosclérose de tueur "silencieux" car on peut en être atteint sans le savoir pendant des années, étant donné que la maladie ne s'accompagne de pratiquement aucun symptôme. Elle entraîne pourtant plus de 23.000 décès chaque année, soit "plus que le nombre de morts pendant l'année de pointe du coronavirus en 2020", illustre Rik Vanhoof, directeur général de la ligue. On estime qu'au moins 750.000 Belges souffrent d'athérosclérose.

L'organisation appelle donc le prochain ministre de la Santé à mettre en place un dépistage quinquennal gratuit pour les personnes de plus de 50 ans, afin de rechercher les risques cardiovasculaires comme le diabète, l'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie, l'obésité ou la sédentarité. "Si nous les détectons suffisamment tôt, nous pouvons réduire considérablement le risque d'infarctus ou d'accident vasculaire cérébral", explique Rik Vanhoof. "Le budget que le gouvernement devra dégager pour la prévention sera doublement récupéré. En effet, l'athérosclérose coûte actuellement cinq milliards d'euros par an à notre système de santé."