Les électeurs flamands et francophones ne sont pas si éloignés les uns des autres

Les électeurs wallons et flamands ne sont en moyenne pas si éloignés les uns des autres lorsqu'on les interroge sur leurs préférences politiques, ressort-il d'une enquête réalisée par les universités belges (UAntwerpen, ULB, UCLouvain, VUB, KU Leuven, UNamur et UGent).

Les électeurs du nord et du sud du pays sont perçus comme ayant des opinions politiques radicalement différentes. Les francophones seraient plus à gauche tandis que les électeurs flamands soutiendraient des politiques de droite. En 2019, les résultats de la gauche radicale (PTB) en Wallonie et ceux de la droite radicale en Flandre avaient renforcé cette perception. Les élections de juin dernier ont toutefois remis en cause ce stéréotype.

Des politologues belges se sont penchés sur ces résultats et sur le positionnement idéologique des électeurs sur l'échelle gauche-droite. Selon leur analyse, les électeurs wallons et flamands ne sont pas très éloignés en termes de préférences politiques. Et en ce qui concerne le positionnement gauche-droite, ils sont même très proches les uns des autres.