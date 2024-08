Les Engagés du Brabant wallon ont un programme qui anticipe la réforme des provinces

Les Engagés du Brabant wallon ont présenté lundi les deux listes qu'ils soumettront aux électeurs pour les élections provinciales d'octobre, et dévoilé les priorités de leur programme. Celui-ci donne à la Province un rôle d'analyse du territoire, de coordination et de planification de diverses politiques, anticipant sur la transformation des provinces voulue par la nouvelle majorité régionale MR-Engagés.

La liste pour l'Ouest du Brabant wallon sera emmenée par une nouvelle candidate, Maha Karim-Hosselet, Waterlootoise qui se concentrera uniquement sur cette élection provinciale. On retrouve en deuxième position l'ancien bourgmestre d'Ittre Ferdinand Jolly, suivi de l'ex échevine MR de Tubize Lyseline Louvigny. La liste est poussée par l'actuel conseiller provincial Olivier Vanham (Braine-l'Alleud).

Actuellement, les Engagés ne disposent que de trois sièges au conseil provincial du Brabant wallon. Ils veulent faire beaucoup mieux en profitant de la dynamique des élections de juin, soulignant qu'en 30 ans, la province du Brabant wallon a toujours été gouvernée par le MR, dont 24 ans en alliance avec le PS. "Le compromis est dans notre ADN, nous incarnons la nuance et l'alternative", commentent Les Engagés.

Le conseiller provincial Benjamin Goes (Beauvechain) est tête de la liste pour l'est du Brabant wallon, suivi de l'échevine de Court-Saint-Etienne Séverine Oleffe, puis de l'Ottintois Cédric du Monceau. Le dernier de la liste est le perwézien Baptiste Antoine, fils du député régional sortant et ex-ministre André Antoine.

Lançant une campagne provinciale "constructive", les Engagés ont défini dans leur programme des priorités en rapport avec les spécificités du Brabant wallon telles que la mobilité, les places en crèche, l'accès au logement ou le soutien aux entreprises innovantes. "Plutôt que lancer des appels à projets, on souhaite que la Province travaille sur l'analyse, la planification et la coordination pour anticiper sur la conférence des bourgmestres qu'elle va devenir", indique Benjamin Goes.