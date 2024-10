Les femmes politiques deux fois plus visées par des réactions sexistes en ligne

Les femmes actives en politique subissent deux fois plus de réactions sexistes sur les réseaux sociaux que leurs collègues masculins, selon une étude de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes menée avec l'ULB et l'UGent. C'est aussi le cas pour les mandataires et figures politiques issues de l'immigration, selon cette recherche citée mardi dans Het Laatste Nieuws.