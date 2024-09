Les gouvernements wallon et de la FWB s'accordent sur la fin de la staturisation en 2025

La staturisation dans la fonction publique - hors enseignement - prendra bel et bien fin en 2025 en Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB). Le point - "première étape de la réforme en chantier" - était à l'ordre du jour de la séance conjointe des gouvernements wallon et de la Fédération ce jeudi matin.

."Après la Région wallonne, qui a acté en juillet la fin de l'accès simplifié au statut pour les contractuels déjà en place, la Fédération Wallonie-Bruxelles suit et la première pierre est maintenant posée: en 2025, il n'y aura plus de possibilité de staturisation", ajoute-t-elle.

"Cette réforme remplit un double objectif : améliorer l'efficacité de l'administration et mieux valoriser les talents qui la composent", rappelle la ministre en charge du dossier, Jacqueline Galant.

Cette première étape vers la réforme globale de la fonction publique prévoira notamment des engagements contractuels, via le recours à des CDI, pour le nouveau personnel. Celles et ceux qui bénéficient déjà du statut garderont quant à eux leurs acquis.

"Cette première étape s'accompagnera aussi d'un changement des mécanismes d'évaluation afin de les rendre plus agiles et de permettre au personnel encadrant d'appréhender les questions de performance", souligne encore la ministre.

"Il est nécessaire, en Fédération Wallonie-Bruxelles et en Wallonie, que le secteur public et le secteur privé collaborent de façon plus efficiente. La fin de la staturisation va dans ce sens. Mais il y a d'autres leviers", affirme-t-elle enfin en évoquant l'automatisation des stages en entreprises pour le personnel qui traite avec le monde de l'entreprise ou encore la maximisation des synergies entre les secteurs.