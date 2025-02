Les membres de la N-VA, du MR et des Engagés et du CD&V valident l'accord Arizona

La N-VA est le deuxième parti de la coalition Arizona, après Vooruit samedi soir, à donner son feu vert au nouvel attelage N-VA - Vooruit - CD&V - MR - Engagés.Les membres du parti nationaliste flamand sont réunis depuis dimanche matin 10h00 à Antwerp Expo. Bart De Wever, futur Premier ministre, leur a présenté l'accord dégagé vendredi, et les militants ont pu poser des questions avant de passer au vote.

Ce vote est intervenu après une présentation de plus d'une heure du président du parti Georges-Louis Bouchez, suivie d'une séance de questions-réponses des militants. Le libéral, largement applaudi par les militants, a détaillé un "accord véritablement historique".

"Ca a été 7 mois extrêmement intense. Je suis aussi soulagé surtout pour le pays parce qu'au moins le pays aujourd'hui a un gouvernement, un gouvernement de réforme, les réformes dont le pays avait besoin", a confié Georges-Louis Bouchez. "Je pense que si on nous avait dit il y a un an qu'on aurait autant de points de notre programme dans l'accord de gouvernement, je crois que tout le monde aurait signé à deux mains."

Les membres du MR, rassemblés en congrès à Bruxelles, ont approuvé dimanche la participation du parti libéral francophone au gouvernement fédéral. Cette participation a été approuvée à une quasi-unanimité. Deux militants ont voté contre et trois se sont abstenus, dont le bourgmestre d'Uccle Boris Dilliès.

Le Montois a indiqué que le futur gouvernement Arizona mettrait en place des réformes dont on disait "ça, ça n'arrivera jamais en Belgique": "limitation des allocations de chômage dans le temps, une politique migratoire enfin sérieuse, le fait de baisser les impôts malgré un déficit budgétaire important, le fait que nous allons enfin faire une réduction du déficit budgétaire par la baisse des dépenses et non par une hausse de la fiscalité."

Le bourgmestre d'Uccle Boris Dilliès s'est abstenu. Il s'est dit "préoccupé" par l'inscription de la fusion des six zones de police bruxelloises dans l'accord de gouvernement.

Les Engagés approuvent leur participation au gouvernement fédéral à la quasi-unanimité.

Les membres du CD&V ont validé ce dimanche en fin d'après-midi la participation du parti chrétien-démocrate flamand au gouvernement de Bart De Wever. Le CD&V était le dernier parti, dimanche, à devoir recevoir le feu vert de ses membres pour l'accord de gouvernement Arizona.