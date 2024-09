"Les mesures environnementales ne fonctionnent pas": la nouvelle ministre wallonne de l'agriculture veut mettre de l'ordre dans les normes

"Il est temps de mettre en place un certain nombre de grands chantiers, de grandes réformes et à différents niveaux", estime-t-elle. "Pour le moment, les mesures environnementales ne fonctionnent pas sur le terrain". Avec un objectif en tête : garder une agriculture familiale. "Une agriculture à taille humaine et ne pas partir dans des sociétés qui travailleraient les terres".

Nous nous souvenons encore tous du mouvement de colère des agriculteurs qui réclamaient notamment des normes environnementales moins strictes. Sous la houlette d'Anne-Catherine Dalcq, en route vers moins de normes ? "Cela doit être mis en œuvre différemment. Aujourd'hui, il y a énormément de dates, c'est à ne plus y comprendre et cela dépend notamment des conditions météo... c'était très compliqué, le bon-sens agronomique n'était pas rencontré. Il y a aussi une réforme de la PAC à préparer (la Politique Agricole Commune) pour qu'elle soit réformée dans quelques années, au niveau de l'Europe donc".

Y aura-t-il donc moins de normes en termes de santé et d'environnement ? "Non, on connaît les enjeux environnementaux, mais il faut que cela fonctionne sur le terrain. Il y a l'idée et la mise en œuvre", estime-t-elle.