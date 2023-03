Les ministres francophones de l'Egalité des chances réaffirment leur soutien à Unia

Les ministres Christie Morreale (Wallonie), Nawal Ben Hamou (Bruxelles) et Frédéric Daerden (Fédération Wallonie-Bruxelles ont tenu à réaffirmer leur soutien au Centre interfédéral pour l'Égalité des chances, dans le cadre d'une rencontre avec la direction et les membres du personnel d'Unia,

Dans un communiqué commun, les trois ministres en charge de l'Égalité des chances, ont jugé le travail d'Unia "essentiel", à l'heure où le racisme, les discriminations et le rejet de l'autre plus généralement, s'expriment de plus en plus librement et violemment.