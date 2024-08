Les négociateurs ont abordé les questions de gouvernance et le dossier azote

Les négociateurs flamands ont terminé lundi vers 22h00 leurs travaux en vue de former un gouvernement en Flandre. Les discussions ont porté sur la gouvernance et l'environnement.

Le plus gros morceau à l'ordre du jour lundi était le dossier de l'azote, qui a provoqué des tensions entre la N-VA et le CD&V au cours de la dernière législature. Des sources proches du formateur Matthias Diependaele (N-VA) estiment que les négociations se sont bien déroulées, mais que certains aspects plus difficiles seront discutés la semaine prochaine.

Les sujets relatifs à la gouvernance ont pris moins de temps à négocier, mais il reste aussi certains points qui n'ont pas été réglés.

Mardi, les négociateurs flamands discuteront de l'éducation et du bien-être des animaux à partir de 13 heures.