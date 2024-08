Les négociateurs saluent un accord autour de l'aide humanitaire

Ces discussions sont coparrainées par l'Arabie saoudite et la Suisse. Elles incluent l'Union africaine (UA), l'Égypte, les Émirats arabes unis et l'ONU en tant qu'observateurs.

Dans un communiqué commun, les cinq pays (États-Unis, Suisse, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte), l'ONU et l'UA ont salué la décision du gouvernement soudanais annoncée jeudi de rouvrir pour les trois prochains mois le point de passage frontalier d'Adre, entre le Tchad et le Darfour, fermé depuis plusieurs mois.

"Nous saluons aussi l'engagement des FSR à coopérer avec les livraisons humanitaires", en particulier via la route vers le Darfour (ouest) et Kordofan (sud-ouest), et "à protéger le personnel humanitaire dans son travail", ont-ils dit.

"Ces décisions constructives des deux parties vont permettre l'entrée de l'aide nécessaire pour stopper la famine, agir contre l'insécurité alimentaire et répondre aux immenses besoins au Darfour et au-delà", ont-ils ajouté.