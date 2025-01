Les négociations fédérales se poursuivent avec une question au coeur des débats: faut-il de nouvelles taxes?

Ce lundi depuis 10 heures, les cinq présidents de parti de la coalition Arizona sont réunis à la présidence de la Chambre. Ils parlent fiscalité et ce débat peut se résumer en une question: faut-il de nouvelles taxes ou pas ? Le MR et la N-VA disent non à toute nouvelle taxation. Les centristes et surtout Vooruit, les socialistes flamands, estiment que l'on pourrait, par exemple, taxer les plus-values.

Les discussions seront encore intenses aujourd'hui. Demain, Bart de Wever se rend chez le roi avec peut-être ses percées significatives. Le formateur a déjà annoncé qu'en fonction, il demandera une nouvelle prolongation de sa mission. Et ce sera, selon lui, la dernière.