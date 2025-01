Le bout du tunnel pour les négociations? Georges-Louis Bouchez annonce que ce sera "prêt" pour la fin du mois de janvier

Après s'être adressé à la foule de manifestants venus l'écouter, le président libéral s'est arrêté à notre micro pour évoquer les négociations fédérales, qui, nous dit-on, avancent bien. "On travaille d'arrache-pied pour l'Arizona, et nous serons prêts pour le mois de janvier", affirme le Montois.

Pas de négociations pour le futur gouvernement fédéral aujourd'hui : cela permet au président du MR, Georges-Louis Bouchez, de présenter ses voeux à ses militants à Tournai, ce dimanche. Ils étaient 1.400 réunis dans la salle à écouter le président qui a axé son discours sur deux mots : réforme et victoire.

"De toute façon, si nous ne sommes pas prêts pour le mois de janvier, cela veut dire que cette formule ne peut pas marcher, car aujourd'hui, tout est sur la table. Un moment, on se décide, on saute à l'eau. Si on reste sur le bord, cela ne pourra jamais marcher. Je travaille en tout cas pour que cela marche", conclut le président du MR.

En ce qui concerne la région de Bruxelles-Capitale, Georges-Louis Bouchez estime qu'il est temps de respecter le choix de l'électeur et que certains partis bloquent les négociations, par peur de former un gouvernement avec la N-VA.

Pour rappel, Bart De Wever, formateur, revoit le Roi mardi.