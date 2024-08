Les numéros d'ordre et les affiliations des candidats seront connus dimanche en Wallonie

Ces numéros pourront être utilisés par les listes reconnues par les différents partis à condition que leur sigle soit repris. Des déclinaisons sont acceptables comme MR - IC, PS - Liste du Bourgmestre, Les Engagés pour Gembloux, PTB et alliés, ECOLO5000, etc.

Les listes restantes disposeront également de numéros à la suite de tirages au sort au niveau des provinces, puis des districts, et enfin dans chaque commune, précise jeudi l'administration régionale.

Auparavant, cinq parlementaires des partis politiques représentés au Parlement wallon auront remis au ministre une proposition d'affiliation indiquant, dans les différents arrondissements administratifs wallons, les listes de candidats reconnues par ces partis.

Un projet d'arrêté sera ensuite rédigé par les juristes du Service public de Wallonie (SPW). Sa publication devra être assurée le plus rapidement possible, et au plus tard le 5 septembre.