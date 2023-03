Les opérations aux écluses et de remorquage assurées à 70% autour du port d'Anvers

Les opérations portuaires autour d'Anvers - en particulier celles de remorquage et les écluses - fonctionnaient à 70% de leurs capacités vendredi, en raison de la grève nationale décrétée en front commun syndical. Il n'y a pas de perturbation majeure pour le moment, même si le mauvais temps pourrait encore avoir un impact cet après-midi, signale-t-on au Port d'Anvers-Bruges.

"Moins de personnes se sont présentées", a constaté l'autorité portuaire. "Mais les opérations se déroulent plus ou moins normalement. Même avec un taux d'occupation de 70% au niveau des services de remorquage et des écluses, tout et tous peuvent être servis".

En raison du mauvais temps, les opérations pourraient cependant être légèrement retardées durant l'après-midi.

Selon l'Agence des services maritimes et de la côte (Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust), les ferries de Kruibeke et de Bâle-Hemiksem ne fonctionnaient pas aujourd'hui.

Le remorquage sur l'Escaut est, lui, à peine affecté autour du port d'Anvers. En revanche, dans le North Sea Port à Gand, ce type d'opérations l'était beaucoup plus.