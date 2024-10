Les règles pour les boîtes à colis des particuliers fixées dans la loi

L'ouverture par laquelle les colis peuvent être déposés dans une boîte à colis d'un particulier doit mesurer au moins 33 centimètres de long, 21 centimètres de large et 12 centimètres de profondeur, et se trouver à une hauteur maximale de 140 centimètres du sol. C'est l'une des règles qui a été fixée dans un arrêté ministériel publié lundi dans le Moniteur belge.

Les boîtes à colis sont des boîtes aux lettres attenantes aux habitations et où l'on peut déposer des colis. Elles sont de plus en plus populaires, raison pour laquelle des règles ont été établies au travers d'un arrêté ministériel de la ministre démissionnaire de la Poste, Petra De Sutter (Groen).

Les boîtes aux lettres portent l'indication qu'une boîte à colis est disponible si tel est le cas, y lit-on notamment. Si cette dernière sert également de boîte aux lettres, elle doit être placée en bordure de la voie publique. Sinon, elle doit être située "entre la voie publique et l'entrée principale de l'immeuble", prévoit le texte. La boîte à colis doit également être visible par le livreur, sans recherche particulière, et l'accès doit être "libre, aisé et exempt de danger pour les prestataires de services postaux".