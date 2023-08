Les scouts belges restent au Jamboree mondial en Corée du Sud, mais pas les américains

Les scouts belges vont rester sur le site du Jamboree mondial situé à Saemangeum en Corée du Sud, selon le porte-parole des scouts et guides flamands. L'événement est confronté à une vague de chaleur et d'humidité extrêmes, si bien que plusieurs centaines de participants ont souffert de malaises. Les scouts britanniques et américains ont quitté l'évènement.