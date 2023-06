Les syndicats demandent le retrait "pur et simple" du projet de loi "anti-casseurs"

Les protestataires se sont réunis le jour de la présentation du projet de loi pour une justice "plus humaine, plus rapide et plus ferme", en commission Justice de la Chambre. L'un des articles du texte permet à un juge d'assortir une peine prononcée pour une série d'infractions commises lors d'un "rassemblement revendicatif" d'une interdiction de manifester.

"La liberté de se mobiliser, dans un monde fatigué et tendu, nous devons la protéger", a souligné la secrétaire générale de la CSC, Marie-Hélène Ska. "Nous demandons le retrait pur et simple de ce projet de loi", a renchéri le président de la FGTB, Thierry Bodson.