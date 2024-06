Les thèses de droite l'ont emporté, reconnaissent plusieurs socialistes

"C'est un mouvement européen et même international. On avait un peu de retard, malheureusement, on l'a rattrapé", a expliqué pour sa part le président de la FGTB, Thierry Bodson.

Le PS fait partie des perdants du scrutin. Le parti recule en Wallonie et à Bruxelles et surtout a été supplanté par le MR à la première place dans les deux Régions. Dans le sud du pays, il est plus que probablement promis à l'opposition. Une situation clairement envisagée par la présidente sortante de la Chambre, Eliane Tillieux, et le ministre régional sortant Christophe Collignon.