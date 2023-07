Les verres de lunettes plus largement remboursés

À partir du 1er août, le seuil de dioptrie pour le remboursement des verres de lunettes sera fixé à 7, contre 7,75 jusqu'à présent. Pour les moins de 18 ans et les plus de 65 ans, le seuil sera fixé à 6,75.

La mesure représente, sur base annuelle, un budget de 3,3 millions d'euros et concerne potentiellement près de 10.000 personnes.

En 2021, le seuil était passé de 8,25 à 7,75, tout âge confondu, et de 8 à 7,5 pour les moins de 18 ans et les plus de 65 ans.