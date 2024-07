Les villes de Namur et Lafayette célèbrent les 45 ans de leur jumelage

Lafayette est la capitale francophone de la Louisiane. La charte de jumelage la liant à la capitale wallonne a été signée le 4 juillet 1979. Depuis lors, de nombreux échanges ont eu lieu entre les deux villes, avec à la clé des coopérations dans les domaines académique, économique et administratif.

L'exposition inaugurée samedi met en avant de multiples facettes de la ville de Lafayette et de son jumelage avec Namur. Elle présente notamment le Tintamarre acadien, un événement qui symbolise la résilience et la fierté des Acadiens, ethnie francophone vivant en Amérique du Nord. Elle aborde également des figures emblématiques de Lafayette, sa culture et ses traditions, ou encore la coopération entre l'Université de Louisiane et son homologue namuroise.