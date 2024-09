Les Vingt-sept d'accord pour rétrograder le statut de protection du loup

Les représentants des États membres de l'UE se sont mis d'accord mercredi pour rétrograder le statut de protection des loups, considéré comme "une menace croissante" pour l'élevage pastoral, le tourisme et les communautés rurales. Au grand dam d'organisations de défense de la nature.

C'est la Commission européenne qui avait annoncé en décembre dernier vouloir abaisser le niveau de protection dont bénéficient les loups dans l'UE, jugeant que leur trop grand nombre représentait désormais un danger, en particulier pour le bétail.

En vertu de la directive européenne "Habitats" de 1992, la plupart des populations de loups en Europe bénéficient d'une "protection stricte", assortie de possibilités de dérogations. L'idée est de passer au statut de simple protection, plus souple et permettant d'éliminer plus facilement les loups considérés trop nombreux dans certaines régions.