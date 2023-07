L'espérance de vie à la naissance reste stable en Belgique, selon Statbel

Par rapport à 2021, elle est restée plutôt stable puisqu'elle a progressé de 13 jours (+0,4 an), a calculé l'organisme public.

Celle des femmes est de 83,8 ans et celle des hommes de 79,5 ans, mais l'écart tend à se réduire puisqu'elle a diminué de 92 jours (-0,25 an) pour les femmes tandis qu'elle a augmenté de 111 jours (+0,3 an) pour les hommes, selon les conclusions de Statbel.