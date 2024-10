LIMBOURG: le CD&V premier au conseil provincial

Dans l'arrondissement de Hasselt, on observe un ordre similaire avec le CD&V en tête (23,1 %). Il est suivi par la N-VA (21,9 %), le Vlaams Belang (17,5 %), Vooruit (16,2 %) et l'Open VLD (8,4 %).

Dans l'arrondissement de Maaseik, le CD&V a obtenu 32,4 %, suivi par la N-VA (21 %), le Vlaams Belang (18,1 %), Vooruit (13,1 %) et l'Open VLD (6,6 %). Le ministre CD&V Jo Brouns y a obtenu de loin le plus de voix en préférence, avec 14.493 votes préférentiels.

Dans la circonscription de Tongres, l'Open VLD se démarque. Les libéraux y obtiennent 20,9 % et arrivent juste derrière le CD&V avec 22 %. Le Vlaams Belang est troisième (18,3 %), la N-VA obtient un score légèrement inférieur (18,1 %) et le Vooruit atteint 12 %.

Dans l'ensemble de la province, cela signifie que le CD&V obtient 10 sièges au conseil provincial, comme en 2018. La N-VA maintient également le statu quo avec sept sièges. Le Vlaams Belang gagne deux sièges et passe à six. Vooruit perd un siège et en a désormais quatre. L'Open VLD doit également céder un siège et se retrouve avec trois sièges. Groen conserve le siège qu'il occupait.

Si la coalition actuelle composée du CD&V, de la N-VA et de l'Open VLD reconduit l'accord de 2018, elle obtiendra 20 des 31 sièges. Mais en principe, le CD&V et la N-VA pourraient également abandonner leur partenaire de coalition, l'Open VLD, et gouverner avec une courte majorité de 17 sièges.