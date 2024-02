"L’impact de la guerre en Ukraine est majeur" sur les agriculteurs belges, assure David Clarinval

"Tout d’abord, j’aimerais parler un peu du contexte parce que c’est important d’avoir une vision plus globale avant d’aborder les choses. Un élément que l’on sous-estime souvent et qui est vraiment prégnant actuellement, c’est l’impact de la guerre et surtout le rôle que jouent les Russes sur le marché des matières premières alimentaires."

Donc, la guerre en Ukraine a une influence sur le prix et le revenu des agriculteurs en Belgique ?

"C’est majeur. Si vous regardez le prix des céréales, vous constatez que depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, les prix s’effondrent. On a une division par deux du prix du blé et ce n’est pas anecdotique. Pourquoi ? Simplement parce que les Russes ont simplement, soit par du dumping, soit par des pressions, soit par des contacts directs avec des pays clients de l’Ukraine qui sont souvent des pays du Nord de l’Afrique, comme l’Egypte, fait pression pour que ces pays n’achètent plus les céréales en Ukraine mais en Russie. Dès lors, les céréales sont finalement bloquées. Il y a aussi des blocages en Mer Noire. Et de facto, ils inondent le marché européen puisque par solidarité nous avons décidé d’accueillir les productions ukrainiennes. Ce qui est normal et même salutaire, d’aider les Ukrainiens. Mais de facto, cette arrivée massive de céréales, de poulets, de sucre, de maïs sur notre territoire européen fait que les prix diminuent très fortement. Un impact majeur. Ce sont 120.000 poulets qui chaque jour arrivent en Europe depuis l’Ukraine."