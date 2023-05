L'Open Vld met le ministre Weyts sous pression à propos d'une app pour la périphérie

Mercredi, Gwendolyn Rutten a voulu en savoir plus sur le dossier de subside et sur la manière dont l'application favoriserait l'apprentissage du néerlandais. La députée a également évoqué le fait que l'organisation derrière l'application vient de Beersel, commune d'origine de Ben Weyts.

Le ministre, quelque peu irrité, a confirmé que l'application s'adressait en effet aux locuteurs non natifs. "Elle peut être utilisée pour apprendre le néerlandais. Et ça marche, me dit-on". Ben Weyts a peu goûté aux commentaires sur le fait que le développeur de l'application vient de sa commune, parlant de "soupçons sans fondement et assez grotesques".

Selon lui, le subside a reçu un avis positif de la part de l'Agence régionale des affaires intérieures et de l'Inspection des finances.