L'opposition flamande critique un accord "vague" et "peu ambitieux"

Le citoyen lambda ne doit pas être dupe, prévient l'opposition: il y aura "des titres-services plus chers, plus de 'jobbonus', des coûts salariaux plus élevés pour les PME, une facture d'eau plus élevée, des taxes de circulation supplémentaires, des tickets de bus plus chers,...", a listé Tom Ongena pour l'Open Vld. "Là où les gens seront surpris, c'est quand ils vont voir arriver les factures", le rejoint Jos D'Haese, du PTB.

Pas de quoi démonter Matthias Diependaele. Il a pointé l'"hypocrisie" des libéraux, qui applaudissent avec enthousiasme l'accord de gouvernement wallon, un accord qui n'est cependant pas encore accompagné de tableaux budgétaires, a souligné le ministre-président. "Signer un chèque en blanc, ça, vous savez faire", accuse-t-il.

Il a reconnu que plusieurs points de l'accord étaient vagues, parce qu'ils doivent encore être finalisés. Parfois, c'est dû à la volonté de consulter le terrain en premier lieu, a-t-il justifié.