L'Oxfam Trailwalker revient les 10 et 11 mai dans la grande forêt de Saint-Hubert

L'événement sportif et solidaire Oxfam Trailwalker revient les 10 et 11 mai dans la grande forêt de Saint-Hubert, dans la province de Luxembourg, a annoncé mercredi l'organisation Oxfam dans un communiqué. Les marcheurs et marcheuses parcourront, par équipe, 25 ou 100 kilomètres "pour faire reculer les inégalités".

Au lendemain de l'Ascension, certaines équipes prendront le départ du tracé de 25 kilomètres. Elles devront boucler le parcours en moins de sept heures par groupe de deux à huit personnes. Les équipes les plus endurantes, elles, devront parcourir 100 kilomètres au cœur de la forêt ardennaise en moins de 30 heures par quatre, sans relais, de jour comme de nuit.

"Les participants et participantes sont accompagnés tout au long du parcours par leurs supporteurs et supportrices et l'organisation est rendue possible par la mobilisation de 200 bénévoles en moyenne à chaque événement", a commenté l'organisation. "Le Trailwalker n'est pas une compétition, il s'agit d'un défi basé sur l'entraide, qui stimule l'esprit d'équipe", a-t-elle ajouté. L'épreuve permet de collecter des dons pour financer les actions d'Oxfam Belgique, "visant à lutter contre les inégalités".