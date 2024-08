L'UE consternée par la nouvelle loi afghane qui fait taire les femmes en public

L'Union européenne s'est dite consternée, lundi, par la nouvelle loi afghane pour "promouvoir la vertu et prévenir le vice" dans la population. Cette législation impose notamment que les voix des femmes ne soient pas audibles en public, ce qui prive les Afghanes de leur droit fondamental à la liberté d'expression, a dénoncé le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, dans un communiqué.

La loi contrôle tous les aspects de la vie des Afghans, de l'habillement aux interactions sociales, dont la tenue et la longueur de la barbe des hommes, l'interdiction de l'homosexualité, des combats d'animaux, de la musique dans les lieux publics, et des congés autres que ceux du calendrier religieux musulman. Les femmes doivent être entièrement couvertes et ne pas faire entendre leur voix en public.

"Cette décision est une nouvelle atteinte grave aux droits des femmes et des jeunes filles afghanes, que nous ne pouvons tolérer. Nous demandons instamment aux talibans de mettre fin à ces abus systématiques et systémiques à l'encontre des femmes et des filles afghanes, qui pourraient constituer une persécution fondée sur le sexe, un crime contre l'humanité", selon l'UE.