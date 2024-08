L'Ukraine espère recevoir au moins 37 milliards de dollars de l'étranger d'ici 2025

L'Ukraine a besoin de 12 à 15 milliards de dollars supplémentaires (entre 10,8 et 13,5 milliards d'euros) d'aide financière internationale d'ici l'année prochaine pour faire face à l'augmentation des coûts liés à la guerre, a indiqué mercredi la vice-ministre ukrainienne des Finances, Olha Zykova. Au total, le gouvernement ukrainien espère recevoir plus de 37 milliards de dollars (33 milliards d'euros) de l'étranger.

"Les hostilités, les risques de prolongation de la guerre et l'augmentation systématique des dépenses de défense et de sécurité sont les principaux facteurs qui influencent la hausse des besoins financiers", a expliqué Mme Zykova sur le site internet du ministère des Finances. Le gouvernement ukrainien a réévalué le budget pour l'année à venir et a identifié un déficit de plusieurs milliards de dollars.

Depuis le début de l'année, l'Ukraine a déjà reçu environ 24,7 milliards de dollars (22,1 milliards d'euros) d'aide internationale. Le ministère des Finances prévoit de percevoir 13,5 milliards de dollars supplémentaires (12,1 milliards d'euros) d'ici la fin de l'année, provenant principalement de l'Union européenne et des États-Unis, mais aussi du Fonds monétaire international, du Japon et du Royaume-Uni.