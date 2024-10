Médicaments innovants: l'Inami publie une partie de ses conventions avec le secteur pharma

L'Institut national d'assurance maladie-invalidité (Inami) annonce mercredi avoir développé une application web par laquelle le citoyen peut désormais consulter les parties publiques des conventions conclues entre elle et les entreprises pharmaceutiques pour certains médicaments innovants.

Les preuves scientifiques de l'efficacité de certains médicaments innovants par rapport aux traitements existants, et les données relatives au prix sont encore parfois insuffisantes pour permettre un remboursement permanent dans le cadre du système classique, explique l'Inami. Ces médicaments sont alors temporairement remboursés via des conventions (article 81/111), sous des conditions strictes. Ceci permet d'assurer aux patients l'accès à ces traitements tout en offrant aux entreprises pharmaceutiques l'opportunité de démontrer leur valeur.

Des informations sont déjà disponibles depuis le début de l'année sur ces conventions dans le rapport "Morse" qui présente les dépenses de l'Inami liées aux médicaments, rappelle-t-il. "Aujourd'hui, nous allons plus loin en publiant directement sur notre site web les parties publiques des conventions. L'objectif est de faire mieux comprendre l'usage que nous faisons de ces 'contrats' temporaires, et de renforcer ainsi la confiance dans la gestion et les actions de l'Inami."