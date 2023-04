Michael Geerts s'incline au 1er tour à Murcie au bout d'un match disputé

Michael Geerts s'est incliné face au Suisse Alexander Ritschard (ATP 189), 5e tête de série, au premier tour du Challenger 75 de Murcie disputé sur terre battue et doté de 73.000 euros, mardi en Espagne. Le Belge, 212e joueur mondial, s'est incliné sur le score de 4-6, 6-4, 6-3 en 2h08 de jeu.

Après avoir pris le service de son adversaire, Geerts a maintenu l'écart pour s'adjuger la première manche, 6-4, non sans avoir eu besoin de quatre balles de set. Dans le deuxième set, il a concédé son service avant de le reprendre pour s'offrir une chance de remporter la rencontre, mais Ritschard a réussi un jeu blanc sur le service de Geerts pour prendre la manche, 6-4.

Dans le troisième et dernier set, le N.5 belge a pris l'ascendant avec un break, mais il a concédé son service dans la foulée, avant de le perdre une deuxième fois et de permettre à son adversaire de remporter le set, 6-3, et le match au bout d'une bataille disputée.