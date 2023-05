Nouvelle plateforme web pour des formations et sensibilisations à la prévention du suicide

Une nouvelle plateforme de formations et de sensibilisations à la prévention du suicide est accessible sur le site web www.un-pass.be , annonce mercredi sa créatrice, l'ASBL wallonne "Un pass dans l'impasse", dans un communiqué de presse.

Elles s'adressent aussi bien aux professionnels confrontés à la problématique qu'aux citoyens désireux, par exemple, de devenir une sentinelle en prévention du suicide. "Une sentinelle, c'est une personne volontaire (qui n'est pas spécialement un professionnel de la santé) formée (...) à détecter une personne en détresse suicidaire et à déclencher une alerte auprès de l'ASBL. Celle-ci mettra ainsi en place une aide psychologique proactive auprès de la personne en détresse", informe "Un pass dans l'impasse". Cette sensibilisation est entièrement gratuite, a lieu en vidéoconférence et dure au maximum trois heures, complète l'administrateur délégué de l'ASBL, Thomas Thirion.

Cinq formations/sensibilisations sont présentées actuellement: "Comment faire face à une personne suicidaire? Quelques repères"; "Comment intervenir auprès d'une personne suicidaire à l'aide de bonnes pratiques?"; "L'adolescent suicidaire: le comprendre pour mieux l'accompagner"; "Devenir une sentinelle en prévention du suicide" et "Les scarifications à l'adolescence: les comprendre pour mieux agir".

Si elle ne coûte rien, les autres propositions sont payantes et se déroulent en présentiel à Namur.

Le Centre de prévention du suicide d'"Un pass dans l'impasse" est joignable par téléphone au 081/777.150. Le dispositif de soutien psychologique pour les indépendants wallons et bruxellois l'est au 0800/300.25. Enfin, l'ASBL met à disposition le 081/777.878 pour les professionnels wallons de l'aide et des soins en quête de soutien ou de conseils.