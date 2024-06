Pas d'appareil IRM supplémentaire à Bruxelles: Philippe Close partage son incompréhension

Le bourgmestre de Bruxelles Philippe Close a partagé jeudi sa surprise et son incompréhension face à la répartition des nouveaux appareils d'imagerie médicale à résonance magnétique (IRM) en Belgique. Il appelle le gouvernement fédéral au dialogue et demande que la Région bruxelloise ne soit pas oubliée.

L'augmentation du nombre d'appareils IRM et leur répartition entre les régions ont été publiées au Moniteur belge le 30 mai dernier. Jeudi, les directeurs généraux et les chefs de radiologie des hôpitaux généraux bruxellois se sont indignés car aucun appareil supplémentaire n'est prévu pour Bruxelles, tandis que la Région flamande en recevra quinze et la Wallonie cinq. Ils dénoncent pourtant des temps d'attente "démesurés et insupportables" à cause du manque de matériel, qui ont un impact sur la morbidité ainsi que la mortalité des patients.

Le bourgmestre de Bruxelles partage leur incompréhension et qualifie cette décision de "gifle" pour les hôpitaux. "Il est important d'avoir de nouveaux appareils alors que nos hôpitaux soignent des personnes qui viennent de tout le pays, de Bruxelles mais aussi de Flandre et de Wallonie", souligne-t-il. "Le fait d'oublier une des trois régions, c'est assez violent."