Pas de Legoland à Charleroi: "Des pistes de reconversion sont possibles"

"Des pistes de reconversion sont possibles et doivent être explorées", a réagi vendredi après-midi le secrétaire d'État pour la Relance et les Investissements stratégiques, Thomas Dermine, après l'annonce de l'abandon, par le groupe Merlin, du projet d'un parc Legoland sur l'ancien site de Caterpillar à Gosselies.

"Aujourd'hui, le moteur économique au nord de Charleroi tourne à plein régime: les deux nouveaux parcs d'activité économique de Jumet/Gosslies affichent un taux d'occupation de 100% et le Biopark de Gosselies, voisin du site de Caterpillar, est en pleine effervescence avec un nouveau projet de campus et des projets de nouvelles facilités de production. Des pistes de reconversion sont donc possibles et doivent être explorées", a-t-il souligné dans un long message sur Twitter.

Malgré la décision stratégique du groupe Merlin "et certaines critiques sur le manque de caractère industriel du projet, je reste persuadé que mes collègues de la Région ont bien fait d'étudier et de soutenir ce projet. La volonté effrénée de trouver un avenir à ce site emblématique doit continuer à guider nos actions", a poursuivi le secrétaire d'État.

"Quand on est en politique, on se doit de construire un avenir meilleur pour les citoyens et d'oser soutenir des projets ambitieux pour ouvrir des opportunités futures. Parfois, des projets sont couronnés de succès et nous avons la chance à Charleroi de connaitre des réussites. Parfois, d'autres projets échouent, mais il ne faut jamais se résigner et toujours continuer à agir avec détermination, malgré le cynisme de certains", a-t-il conclu.