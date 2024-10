Pas de prêts pour sept villes wallonnes en difficultés financières: pourraient-elles être mises sous tutelle?

La banque ING qui était la dernière à bien vouloir aider la région wallonne et lui prêter de l’argent pour les communes, elle ne veut plus le faire pour certaines grandes villes tellement elles sont mal en point financièrement. David Clarinval, vice-Premier ministre, ministre de l'Agriculture et bourgmestre de Bièvre, nous explique les conséquences possibles pour la région Wallonne. Il est l'invité de Martin Buxant à 7h50 sur bel RTL Matin.