Pas question de ramener le PS au fédéral, avertit Sammy Mahdi

"L'électeur a été très clair. Ce parti a été très lourdement sanctionné. Nous avons une opportunité unique pour mieux récompenser les gens qui travaillent, une opportunité unique pour plus clairement sanctionner les gens qui peuvent travailler mais ne le veulent pas, être plus ferme à leur égard. Pourquoi devrait-on laisser passer cette chance et essayer de ramener le PS à table? Je ne sais pas quel parti compte convaincre les gens avec ça. L'électeur a été clair, respectons-le", a-t-il déclaré mercredi alors que l'informateur Bart De Wever faisait rapport au Roi.

Les négociations en vue de former des exécutifs régionaux et communautaires ont commencé aussi bien en Wallonie qu'en Flandre. Au nord du pays, elles associent la N-VA, le CD&V et Vooruit. Un attelage qui devrait également se retrouver à l'échelon fédéral où le scénario qui prévaut est celui d'une coalition miroir rassemblant les partis associés du côté francophone et flamand.