Plus de 170 Belges envoyés à la COP 28 en avion: est-ce trop? La réponse de Jean-Marc Nollet

Selon la ministre, "la délégation de l'année dernière (à la Cop 27 à Sharm el-Sheikh, ndlr) se composait pour un tiers de négociateurs. Tout le reste, c'était la société civile... et en majorité des industriels flamands", avait-elle observé. "Je ne le regrette pas. Chacun y va pour défendre ses intérêts. Il n'y a pas d'exercice de screening de qui souhaite y aller et de qui va faire quoi."

"La Belgique a pour particularité d'à chaque COP, amener des négociateurs, des décideurs (les ministres), mais aussi des patrons d'entreprises, des gens de la société civile, des personnes des ONG. Car dans une COP, c'est un rassemblement mondial. On a également l'occasion de discuter à côté, et en marge des négociations. Il est extrêmement important comme signal, que la Belgique envoie au monde entier. Chez nous, les politiques ne sont pas seuls à décider. Nous avons des interlocuteurs sociaux, des jeunes qui se mobilisent pour le climat, et des associations que nous amenons dans ces COP", détaille Jean-Marc Nollet.

"En ce qui concerne la délégation officielle, si nous sommes plusieurs ministres à y aller, nous n'y serons pas en même temps", avait complété Mme Khattabi. "Le Premier ministre y va cette semaine, j'irai un peu plus tard et (le ministre bruxellois) Alain Maron arrive encore après moi, de telle sorte que, à chaque moment, il y aura un représentant belge. Personne n'y va quinze jours", avait-elle conclu.

Et de poursuivre: "Il faut bien se rendre compte que c'est l'ONU du climat. Il y a plus de 193 pays. On a bien besoin d'avoir ces négociateurs à côté de nous. J'ai pu être ministre et je sais combien on peut compter sur ces négociateurs."

Est-ce vraiment utile, une COP? En effet, pour sauver le climat, il faudrait que idéalement le réchauffement climatique se limite à 1,5 degrés d’ici 2100. Or, sur la base des mesures prises actuellement dans les différents états du monde, on sera entre + 2, 5 à + 2, 9 degrés supplémentaires d’ici la fin du siècle…

"Par rapport à il y a 15-20 ans, ces COP ont davantage d'utilité depuis l'accord de Paris. Il y a un cap qui a été fixé, et à chaque réunion annuelle, c'est l'occasion de faire le point et d'améliorer la situation. Il y a quelques années, il y avait un risque d'être à 5 ou 6 degrés de dérèglement climatique. Aujourd'hui, on tourne autour de 3 degrés, ce qui est beaucoup trop. Il faut encore appuyer. Il faut que les gens mettent la pression de partout. On parle de l'avenir des êtres humains."