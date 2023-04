Plus de 7.000 fraudes sociales présumées signalées en 2022

Le Point de contact pour une concurrence loyale, où tout un chacun peut faire état d'une fraude sociale présumée, a reçu 7.202 signalements l'année dernière, selon les chiffres du Service d'information et de recherche sociale. C'est environ 2.000 de moins que les années précédentes.

La diminution du nombre de signalements est principalement due à la réduction des mesures "corona". Depuis l'apparition du Covid-19, le Point de contact était en effet le point de chute pour les signalements liés au non-respect des mesures sanitaires. Ceux-ci sont passés de 1.890 en 2021 à 207 en 2022.

L'année dernière, la majeure partie des signalements (4.624) concernait le travail non déclaré et clandestin. Ce chiffre n'a pratiquement pas changé par rapport à 2021 (4.669). En deuxième position, on trouve les allégations de fraude au domicile, avec 1.127 signalements.