Plus de la moitié des journalistes sont confrontés à des violences

Plus de la moitié des journalistes belges ont déjà été confrontés à des comportements transgressifs, ressort-il mercredi de la troisième enquête nationale sur le profil des journalistes, menée par l'Université de Gand, l'ULB et l'UMons et soutenue par les unions professionnelles du secteur, l'AJP et la VVJ. Les femmes sont proportionnellement plus souvent victimes (64,1% l'ont déjà été) de ces violences que les hommes (51,4%).