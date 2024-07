Plusieurs députés ont prêté serment à la Chambre

La ministre de la Défense, Ludivine Dedonder (PS), absente jeudi passé pour cause de sommet de l'OTAN a prononcé la formule consacrée "Je jure d'observer la Constitution". Elle a été suivie par Theo Francken (N-VA) qui se trouvait également à Washington la semaine passée.

La constitution des gouvernements francophones a entraîné le remplacement de plusieurs députés. Mathieu Bihet (MR) a prêté serment en séance plénière en remplacement de Pierre-Yves Jeholet et fait son retour au parlement quelques semaines après l'avoir quitté. Ismaël Nuino (Les Engagés) a fait de même. Celui qui est devenu à 23 ans le benjamin de l'assemblée a pris la place d'Elisabeth Degryse. L'ancien recteur de l'université Saint-Louis Pierre Jadoul (MR) a quant à lui remplacé Valérie Glatigny, Carmen Ramblot (Les Engagés) et Xavier Dubois (Les Engagés) l'ont suivi en remplacement de Valérie Lescrenier et Yves Coppieters.