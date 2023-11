Pourquoi les ministres n'ont-ils rien dit sur l'eau polluée au PFAS? Céline Tellier va devoir s'expliquer en commission parlementaire

Des ministres régionaux bruxellois et wallons auraient été informés du taux élevé de PFAS dans plusieurs communes, par la ministre flamande de l'environnement, Zuhal Demir. Pourquoi n'avoir rien dit, si cela se vérifie ?

La ministre wallonne de l'environnement, Céline Tellier, avait déjà donné un élément de réponse ce vendredi dernier. Elle avait expliqué avoir bien reçu les inquiétudes de la ministre Zuhal Demir, et y avoir répondu et que c'est cette dernière qui n'a pas fait suite à l'affaire.

Si Céline Tellier était au courant de ces problèmes, elle n'a pas communiqué avec la population. C'est sur ce point en particulier qu'elle sera interrogée en Commission.

Nous apprenons aussi ce soir, que l'un des fonctionnaires de son cabinet serait limogé. Il s'agirait de la personne qui a reçu, en premier, l'alerte de la société wallonne des eaux.

Cette ministre n'est pour autant pas la seule personne pointée du doigt. Il y a aussi des ministres bruxellois, en particulier Alain Maron. Le ministre de l'environnement va devoir, lui aussi, répondre à une commission parlementaire, mercredi matin. Ce dernier a d'ores et déjà publié un communiqué annonçant qu'il sera présent à cette commission et qu'il compte bien faire toute la clarté sur cette affaire et sur les différentes responsabilités de chacun.