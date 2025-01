"Prêt à tout entendre", Paul Magnette s'adresse directement aux spectateurs pour "refonder" le PS

Voici l'explication, et surtout la solution, proposée par le président de parti: "On ne s'est sans doute pas refondé suffisamment. Donc, d'abord on va écouter, écouter, écouter."

Il continue: "J'invite tous les spectateurs à nous envoyer leurs commentaires. Les militants, mais aussi les citoyens. On va organiser le 22 mars des dizaines de débats à travers toute la Wallonie et Bruxelles. Et on va écouter les gens qui vont nous dire leurs inquiétudes, leurs espoirs, ce qu'ils nous reprochent, sans tabou. Je suis prêt absolument à tout entendre. Et à partir de là, nous allons reconstruire notre projet."

"C'est difficile aujourd'hui"

Quant à la défaite électorale, le Carolo déclare: "La vie politique est comme ça. Elle est faite de hauts et de bas. Je constate que c'est difficile aujourd'hui, dans un monde qui vire de plus en plus à droite, de défendre des idées de justice et de solidarité. Mais je suis convaincu qu'on en a besoin plus que jamais."

