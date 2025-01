Pensions, travail, soins de santé: Paul Magnette démonte les réformes de l'Arizona et affirme que "les citoyens ont été trompés"

Partager:

Paul Magnette était notre invité ce dimanche dans Face à Buxant. L'occasion pour le président du PS de s'exprimer sur la future coalition Arizona et les réformes qu'elle compte proposer.

Présent dans l'opposition, Paul Magnette avait des choses à dire dans l'émission "Face à Buxant" de ce dimanche. Le président du PS s'est exprimé sur les mesures que compte proposer la future coalition Arizona, formée par la N-VA, le CD&V, Vooruit, le MR et les Engagés. Et ce qui est sûr, c'est que, selon lui, elles ne vont pas plaire aux Belges. "Jamais l'écart entre les promesses faites par le MR et les Engagés et les actes, jamais on n'a vu un écart pareil. Toutes les promesses ont été trahies", s'agace-t-il d'entrée.

"Ils ont complètement trahi les électeurs" Pour le volet du travail, l'Arizona souhaite donner 500 euros de plus aux travailleurs par rapport aux chômeurs d'ici 2027. Bonne idée sur papier, mais le président du PS a néanmoins des doutes sur la capacité de l'Arizona à mettre cela en place. À lire aussi "Prêt à tout entendre", Paul Magnette s'adresse directement aux spectateurs pour "refonder" le PS "Ils ne le font pas du tout. J'ai vu beaucoup de gens qui ont dit : 'J'ai voté pour le MR, j'ai voté pour les Engagés parce qu'ils nous ont promis d'augmenter les salaires de 500 euros'. En réalité, quand vous regardez la note, ils ont complètement trahi les électeurs. On ne se retrouve absolument pas dans ça. Ils disent qu'il y aura une toute petite réforme fiscale dans 3 ans, à la fin de la législature, comme par hasard, qui rapportera 70 euros. Que vous ayez 2 000 euros de salaire ou 10 000 euros de salaire, c sera 70 euros pour tout le monde. Mais dans le même temps, ils modifient l'index. Et donc, ça veut dire que les travailleurs vont perdre en moyenne une centaine d'euros. Et donc, toutes ces promesses de récompenser le travail, etc., tout ça a été complètement balayé par le MR et les Engagés". "On n'a jamais connu de reculs comme ça pour les pensionnés." Concernant les pensions, l'Arizona souhaiterait que l'on reçoive moins si on a moins contribué ou travaillé moins longtemps. Sur ce sujet aussi, Paul Magnette a émis des doutes.