Projet de réorientation des fonctionnaires en maladie de longue durée désormais ancré

Le projet pilote a été lancé en 2021 et s'adresse notamment aux fonctionnaires qui sont restés absents pendant au moins trois mois pour cause de maladie. Les fonctionnaires dont l'emploi disparaît en raison de la numérisation peuvent également participer au projet. "Plus l'absence est longue, plus il est difficile de reprendre le travail", explique Mme De Sutter. "C'est pourquoi nous changeons de philosophie. Au lieu de nous concentrer sur ce qu'une personne pourrait ne plus être en mesure de faire, nous nous intéressons à ce que les gens peuvent et veulent encore faire".

Le processus de réorientation offre aux fonctionnaires la possibilité d'essayer un autre emploi après une absence. Au cours de la phase pilote, près de 50 fonctionnaires ont ainsi eu l'occasion de trouver un nouvel emploi approprié grâce à un accompagnement personnalisé, 32 d'entre eux y sont parvenus.