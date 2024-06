PTB: en refusant de nous écouter, le MR nie un Bruxellois sur cinq

"Nous avons été reçus par le Roi, et par Bart De Wever, et en 2019, par le PS, mais à présent pas par le MR à Bruxelles, et en Fédération pas par le MR et ni par les Engagés. Nous prenons acte qu'ils reçoivent les perdants des élections. C'est scandaleux. Cela revient à nier un Bruxellois sur cinq qui a voté pour une politique de rupture. Cela nous inquiète pour la démocratie", a déclaré jeudi la tête de liste PTB à la Région bruxelloise Françoise De Smedt.

Aux côtés de Nabil Boukili, tête de liste PTB à la Chambre, celle-ci a présenté les élus de sa formation à Bruxelles parmi lesquels la jeunesse et le monde du travail sont largement représentés.