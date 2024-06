Quatre acteurs majeurs du BW adressent un mémorandum aux futurs membres des exécutifs

L'intercommunale inBW, l'UCLouvain, Invest BW et la province du Brabant wallon, qui réfléchissent et travaillent ensemble depuis plusieurs années au sein de l'alliance BW2030, ont présenté mercredi à Louvain-la-Neuve un mémorandum 2024-2029.

Ce document s'adresse aux futurs membres des exécutifs de la Région wallonne, de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de l'État fédéral. L'objectif est d'obtenir un meilleur soutien pour le territoire considéré comme le moteur économique wallon, ainsi que pour certains chantiers structurants, déterminants pour la poursuite du développement du Brabant wallon et de la Région.

Ce mémorandum d'une quarantaine de pages se veut apolitique et a déjà été présenté aux différents partis avant les élections du week-end dernier. On y reprend divers indicateurs, attestant du rôle moteur joué par le Brabant wallon pour le développement de la Wallonie. Pour les acteurs clés du territoire, un moteur doit être entretenu et soutenu pour continuer à tourner. Il est dès lors demandé qu'à côté de l'aide apportée aux régions moins prospères, les futurs gouvernements renforcent aussi les outils et infrastructures du Brabant wallon.