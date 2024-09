Rachid Madrane sera tête de liste PS-Vooruit à Etterbeek

"La section locale du parti m'a proposé d'emmener la liste PS-Vooruit et j'ai accepté de le faire. C'est un peu une manière de revenir là où tout a commencé dans ma carrière politique, construite sans plan", a commenté celui qui avait renoncé à se présenter aux dernières élections régionales.

Selon Rachid Madrane, la section socialiste locale proposera une liste de 35 candidats, hommes et femmes, de tous les milieux, et notamment des Européens dans cette commune pas de porte des institutions de l'Union européenne (Commission, Conseil et Parlement).

En fonction du résultat du scrutin, M Madrane n'exclut nullement d'exercer une fonction exécutive dans la commune.