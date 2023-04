Réforme des réseaux wallons et de la FWB à l'étranger: personne ne sera laissé de côté

Début avril, les gouvernements wallon et de la Fédération Wallonie-Bruxelles s'étaient entendus pour réformer les réseaux sectoriels de Wallonie-Bruxelles à l'étranger afin de renforcer la diplomatie scientifique, académique et culturelle des deux entités.

À la suite de la réforme ne subsisteront que deux niveaux distincts : un réseau de Conseilleurs Scientifiques et Académiques et des Chargés de développement culturel et patrimonial.

Jusqu'à présent, l'architecture des réseaux sectoriels Wallonie-Bruxelles était organisée sur trois niveaux : les Agents de Liaison Scientifique, les Agents de Liaison Académique et Culturelle et les Chargés de projets.

"Cette réforme est partie d'un constat: ces réseaux doivent être plus lisibles et plus visibles dans un environnement international très concurrentiel", a rappelé ce lundi Elio Di Rupo.

La diplomatie scientifique et académique reposera sur un réseau à l'étranger de 10 Conseillers Scientifiques et Académiques. Quatre nouvelles destinations seront couvertes - l'Espagne, la France, le Japon et le Royaume-Uni - en plus des six existantes (Allemagne, Brésil, Canada, États-Unis, Suisse et Suède).

La diplomatie culturelle s'appuiera quant à elle sur les 21 chargés de projets existants, appelés désormais Chargés de développement culturel et patrimonial, avec deux nouvelles localisations à Varsovie et Bucarest dans le cadre d'un renforcement des partenariats avec l'Europe de l'Est.