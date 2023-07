Le trafic ferroviaire a repris vendredi soir entre Denderleeuw et Burst. La circulation des trains avait été interrompue dans l'après-midi à la suite d'un problème de caténaire. La circulation des trains est en outre perturbée jusqu'à Zottegem, a averti Infrabel, gestionnaire du réseau ferroviaire.

La cause de l'incident n'est pas encore connue, mais les équipes techniques d'Infrabel sont sur place pour résoudre au plus vite le problème et rétablir le trafic ferroviaire.