Robert F. Kennedy Jr devrait retirer sa candidature à la présidentielle américaine

L'héritier de la célébrissime dynastie américaine, qui bénéficiait cette semaine de 8,7% des intentions de vote selon un sondage du journal The Hill, devrait apporter son soutien au républicain Donald Trump, ont rapporté le New York Times et CNN.

Dans une élection qui s'annonce très serrée entre la vice-présidente Kamala Harris, candidate du Parti démocrate, et M. Trump, le vote des partisans de Robert F. Kennedy Jr pourrait s'avérer crucial dans les quelques Etats qui décideront du sort du scrutin, estiment les analystes.